На Львівщині затримали водія, який на узбіччі дороги смертельно травмував дитину

Трагедія сталася вчора, 18 червня, близько 11.00 у селі Нагуєвичі Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 65-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на дівчинку — одинадцятирічну жительку Вінниці, яка з батьками та своєю семирічною сестричкою йшла узбіччям дороги. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці затримали водія «Мерседеса» в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області