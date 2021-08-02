На Львівщині затримали зловмисника, який погрожував водію зброєю та пошкодив його автомобіль

Дерев’яну биту та предмет, схожий на пістолет, вилучено і скеровано на експертне дослідження. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження — за скоєне 23-річному мешканцю Львівського району загрожує до семи років позбавлення волі.

1 серпня, близько 16.00, до поліції звернувся 47-річний мешканець міста Харків, який повідомив, що поблизу пункту пропуску «Рава-Руська — Гребене», у селі Річки Львівського району, невідома особа пошкодила його автомобіль «ДАФ», в якому він перебував.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1. Як встановили правоохоронці, зловмисник, вийшовши з автомобіля «Волга», погрожував водію «ДАФа» предметом, схожим на пістолет, нецензурно висловлювався, дерев’яною битою пошкодив автомобіль заявника (розбив дзеркало заднього виду та решітку радіатора), після чого втік з місця події.

Проведеними заходами поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до хуліганства, 23-річного місцевого мешканця. За місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили дерев’яну биту та предмет, схожий на пістолет, та інші речові докази. Усе вилучене скероване на експертне дослідження.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуальним керівництвом Жовківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області