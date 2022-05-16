На Львівщині затримали зловмисника, який завдав смертельних травм своєму дядькові

За скоєне затриманому, 23-річному жителю міста Судова Вишня, загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

15 травня близько опівночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у місті Судова Вишня Яворівського району, поблизу лікарні, було виявлене чоловіка, який лежав на землі без свідомості з тілесними ушкодженнями.

Травмований був доставлений у медичний заклад, проте, незважаючи на зусилля лікарів, за кілька годин він помер у реанімаційному відділенні від отриманих травм.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу потерпілого, 50-річного місцевого мешканця. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав племінник, також місцевий житель віком 23 роки, під час побутового конфлікту.

Слідчі територіального підрозділу повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області