На Львівщині злочинна група викрала підприємця, щоб не повертати понад $150 тис. боргу

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру групі з 7 осіб за фактом незаконного позбавлення волі підприємця та вимагання (ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України).

За даними слідства, мешканець Львівщини позичив у місцевого підприємця 200 тис дол США і щоб не повертати 158 тис дол залишку боргу, звернувся до лідера злочинної групи для вирішення «проблеми». На початку листопада 2020 року 5 членів групи викрали підприємця та вивезли за межі Львова: застосовуючи насильство та погрожуючи розправою над його родиною, вони змушували чоловіка відмовитися від боргу та сплачувати їм щомісяця по 5 тис грн за можливість безперешкодно вести бізнес.

У ході проведення обшуків за місцем проживання членів групи та в їх автомобілях вилучено зброю та боєприпаси, посвідчення правоохоронних органів, одяг з логотипами різних правоохоронних підрозділів, десятки паспортів, мобільних телефонів та інших знарядь для скоєння злочинів.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Викриття здійснювалося слідчими слідчого управління Головного Управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора