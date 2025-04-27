На Львівщині 27-річна водійка збила на смерть велосипедистку (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 квітня, близько 12.20, поблизу селища Журавно Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Chery Amulet, 27-річна жителька району, здійснила наїзд на велосипедистку, 44-річну мешканку Стрийського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм кермувальниця двоколісного загинула на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області