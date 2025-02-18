На Львівщині адвокат ошукав дружин військовослужбовців на суму понад 1 000 000 гривень

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру адвокату за фактом шахрайства в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ошукав двох дружин військовослужбовців. Одній пообіцяв знайти безвісти зниклого чоловіка, але нічого не робив, а іншій зобов’язувався допомогти із виплатою передбаченої законодавством грошової допомоги у зв’язку із загибеллю чоловіка.

Адвокат запевнив жінок, що він має достатньо досвіду і «зв’язків» та може їм допомогти. Користуючись пригніченим станом потерпілих, він виманив у них понад 1 млн грн. Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості неіснуючого боргу за послуги, які він не планував надавати.

Після отримання частини коштів адвоката затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється його причетність до аналогічних схем.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону