На Львівщині чоловік «під кайфом» керував автомобілем з водійськими правами померлого батька

Патрулюючи автодорогою М-11 Львів—Шегині, поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2101, що перебував у розшуку. Під час перевірки документів, водій надав посвідчення у якому зазначено, що він має 87 років.

З вигляду він був значно молодшим і це викликало підозру у патрульних. У своїх поясненнях чоловік почав плутатись і зрештою зізнався, що посвідчення водія не його, а померлого батька.

55-річний громадянин вирішив скористатися чужим документом, бо свого не отримав.

Окрім того у чоловіка виявили ознаки наркотичного спʼяніння. Від перевірки він відмовився. На нього винесли постанову за те, що керував транспортним засобом не маючи на це право та склали протокол за керування транспортним засобом з ознаками спʼяніння.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Львівської області