На Львівщині чинного та колишнього голів спецсуду викрили на вимаганні мільйона доларів

За гроші чиновники обіцяли ухвалення «потрібних» рішень, а також запобігти замовному вбивству викривача.

У Львівській області викрили викрили чинного та колишнього голів Господарського суду області на вимаганні від представника приватної компанії неправомірної вигоди у розмірі 1 млн дол. США.

Про це повідомили у НАБУ та САП.

За вказану суму обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол. США.

Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

Це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами. // LB.ua