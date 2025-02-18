На Львівщині депутат міськради налагодив систему «відкатів» під час закупівлі теплової енергії

Щомісячна сума неправомірної вигоди становила 6% від вартості поставленого тепла для бюджетних установ щомісяця. Під час затримання депутат, який також обіймає посаду в.о. керівника комунального підприємства, чинив опір працівникам поліції. Він збив одного з них автівкою та втік з місця події. Правоохоронці розшукали втікача. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції, посадовець налагодив систему «відкатів» за безперешкодне укладання та розрахунків за договорами купівлі-продажу теплової енергії для потреб бюджетних установ одного з районів області. Щомісячна сума неправомірної вигоди становила 6% від вартості поставленого тепла.

Під час проведення заходів з викриття правоохоронці задокументували факт одержання зловмисником від представника комерційної структури 70 000 гривень. Під час затримання керівник комунального підприємства чинив опір працівникам поліції – збивши правоохоронця, втік на власному авто. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

Йому заочно було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та оголошено в розшук. Проведеними заходами поліцейські встановили місцеперебування розшукуваного та затримали його в місті Стебник. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України