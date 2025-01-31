На Львівщині держреєстратор незаконно змінив інформацію про право власності та реєстрацію нежитлових приміщень

Підозрюваний, 66-річний житель одного з сіл Львівського району, перебуваючи на посаді державного реєстратора однієї з сільських рад на Львівщині, . За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Зловмисника викрили слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 спільно зі співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний, зловживаючи службовими повноваженнями та з метою одержання неправомірної вигоди, втрутився у роботу автоматизованої системи Державного реєстру прав, вніс несанкціоновані зміни та в подальшому провів державну реєстрацію прав власності на нежитлові приміщення розташовані в одному з сіл Львівського району.

Внаслідок злочинних дій підозрюваного частина об’єктів незаконно перейшла у власність товариства з обмеженою відповідальністю, що завдало істотної шкоди правам та інтересам законного власника.

Слідчі повідомили державному реєстратору про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області