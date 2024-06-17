На Львівщині дружина заявила про звʼязок чоловіка з ФСБ РФ і завдання із коригування обстрілів енергетики

Співробітника Федеральної служби безпеки РФ Сєргєй Лєбєдєв, 1991 р.н., підозрюється у підбурюванні громадянина України до державної зради.

Про це йдеться у тексті підозри.

23 листопада 2023 року Лєбєдєв у Telegram, використовуючи обліковий запис «Анна» та імʼя «@RuZkaya_deVochka», написав чоловікові, який перебував у місті Львові і служив у військовій частині.

Лєбєдєв запропонував чоловікові сфотографувати електропідстанції із різних боків. Той начебто згодився і залучив до виконання завдання також дружину, яка проживала у місті Сколе Стрийського району і перебувала в уразливому стані через відсутність коштів на харчування та інші побутові потреби. У подальшому на банківський рахунок військового надійшло 2649 гривень на транспортні витрати і придбання вживаного телефона для фотофіксації. Жінка отримала поштою мобільний телефон і 700 гривень на транспорт. Чоловік підшукував і пересилав їй координати критичних обʼєктів інфраструктури. Але протягом грудня жінка залишалася вдома і так і не поїхала знімати обʼєкти.

1 січня 2024-го феесбешник на прохання чоловіка повторно передав список обʼєктів критичної інфраструктури, які потрібно було сфотографувати, — електричної підстанції і Львівської теплоелектроцентралі-1, а також інструкції щодо зйомки з кращих ракурсів. На рахунок чоловіка надійшло ще 1311 гривень на транспортні витрати його дружині.

Але жінка, зрештою, оцінила негативні наслідки, які можуть настати, і що вона буде виконавцем злочину. Тому 3 січня прибула до відділення поліції у місті Сколе і письмово добровільно заявила про звʼязок її чоловіка з представником іноземної держави і отримане завдання, яке вона мала виконати.

За інформацією з відкритих джерел, чоловік, з яким листувався Лєбєдєв, був призваний на військову службу за мобілізацією, але неодноразово судимий. У жовтні 2021-го він був звільнений умовно-достроково за грабіж. Але із лютого 2023 року і на момент листування із росіянином вже знову утримувався під вартою.

У червні 2023-го його визнали винним у крадіжці із проникненням. А в лютому 2024-го за ножове поранення, яке спричинило смерть потерпілого, засудили до 7 років увʼязнення.

Після звернення дружини обвинуваченого в поліцію його камеру в «Львівській установі виконання покарань № 19» обшукали. Із матрацу ліжка вилучили мобільний телефон. Зʼясувалося, що чоловік із червня 2022 року поширював в мережі «Одноклассники» дописи, як виправдують військову агресію Росії.

Наприкінці травня цього року Галицький районний суд Львова призначив до розгляду по суті за обвинуваченням цього чоловіка у державній зраді, а також поширенні матеріалів, які виправдовують військову агресію РФ. // Судовий репортер