На Львівщині директор філії облавтодору за хабарі здавав в оренду спецтехніку, яка мала б використовуватись ЗСУ

Служба безпеки України блокувала схему вимагання неправомірної вигоди, яку організував керівник однієї з філій Львівського облавтодору. Посадовець здавав в оренду спецтехніку, яка мала працювати для будівництва оборонних споруд на Львівщині в разі можливої агресії рф та наступу на західні території України.

Оперативники встановили, що директор філії систематично надавав у користування комерсантам спецтехніку підприємства та обіцяв «клієнтам» створювати вигідні умови. День оренди спецтехніки, яка перебувала на балансі держустанови, «коштував» 20 тис грн. Уклавши фіктивні договори оренди техніки, чиновник отримував прибуток у власну кишеню.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергового траншу за оренду спецтехніки.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Викриття проводилось спільно Управління СБУ Львівщини та УСР у Львівській області, спільно із слідчими ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Управління СБ України у Львівській області