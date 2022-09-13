На Львівщині директора ПП підозрюють у привласненні майже ₴8,5 млн. державних коштів

Зловживаючи службовим становищем, зловмисник вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та використав підроблені документи, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Як встановили слідчі Дрогобицького районного відділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, директор приватного підприємства, 40-річний львів’янин, привласнив 8 433 878,27 гривень під час будівництва моста через річку в одному з селищ Дрогобицького району, умисно внісши недостовірні дані до актів виконаних робіт.

Зібравши достатньо доказів протиправної діяльності, слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області