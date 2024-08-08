На Львівщині директорку викрили підприємства у заволодінні ₴15 млн. держкоштів на резервуарах для палива

Підприємство-підрядник, яким керувала жінка, постачало в одну з військових частин ємності для зберігання авіаційного палива (гасу) неналежної якості, що могло призвести до аварій. Наступні 12 років вона може провести за ґратами.

50-річну мешканку Житомирської області, керівницю приватного підприємства, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що між приватним підприємством та однією з військових частин був укладений договір на постачання резервуарів для зберігання авіаційного палива (гасу). Згідно договору, на рахунки підприємства-підрядника були перераховані кошти у сумі більше 15 мільйонів гривень. Натомість, підрядник передав замовнику 36 резервуарів неналежної якості, непридатні для зберігання палива, що було підтверджено відповідними експертизами.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу – тримання під вартою.

Також правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Відділ комунікації поліції Львівської області