На Львівщині ексдиректора держпідприємства підозрюють у розтраті дорогоцінних металів майже на ₴2,4 млн.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру ексдиректору державного підприємства сфери управління Міноборони за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, колишній очільник заводу допустив розтрату матеріальних цінностей, що використовувались для виготовлення радіотехнічної апаратури спеціального призначення для управління протиповітряною обороною.

Встановлено, що підозрюваний розтратив дорогоцінні метали, які містилися у відповідному спецобладнанні. Таким чином він завдав державі майже 2,4 млн грн збитків.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу УСБ України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора