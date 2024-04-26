На Львівщині група лікарів заробляла на документах, необхідних для отримання інвалідності

На Львівщині працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили організовану злочинну групу, яка діяла в одній з районних лікарень. Медики заробляли на встановлені групи інвалідності для пацієнтів.

Голова Лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою вони підшуковували серед своїх пацієнтів охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші.

Суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи їїпотрібно було продовжити. Для жінок «послуги» коштували дешевше. Найвищі «цінники» були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон.

Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання неправомірної вигоди організатором та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн. Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків складає майже 200 тис. грн, але заробили фігуранти на такій схемі набагато більше.

Встановлюються інші факти отримання неправомірної вигоди, а також дані тих, хто скористався такими послугами.

У разі виявлення осіб, яким було встановлено фіктивну інвалідність, що дало змогу уникнути мобілізації, буде переглянуте питання щодо їх призову.

Організатору та чотирьом виконавцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

Вилучено документи, а також кошти у різній валюті: майже пів мільйона гривень, понад 47 тис. доларів США та більше ніж 7,5 тис. євро.

Подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення голови ЛКК від виконання обов’язків.

Розслідування триває, встановлюється причетність до схеми посадових осіб кількох МСЕК на Львівщині. Також ДБР закликає тих, хто став жертвами медиків-вимагачів, повідомити про це працівників Бюро за телефоном гарячої лінії 0800 350 356.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР