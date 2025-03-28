На Львівщині група посадовців вкрала ₴55 млн. на реконструкції об’єктів військового містечка

Організували схему із заволодіння бюджетними коштами, призначеними для реконструкції будівель одного з військових містечок області, посадовці одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. До оборудки були залучені також субпідрядні компанії.

Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

З метою виведення коштів у «тінь» та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували.

У результаті фігуранти заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 55 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри шістьом фігурантам.

Національна поліція України