На Львівщині керівник благодійного фонду привласнював кошти військових та волонтерів

Серед постраждалих – українські військовослужбовці та волонтери. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 млн гривень. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими районного управління поліції №2 обласного ГУНП за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також семи автомобілів для ЗСУ.

Поліцейські з’ясували, що 41-річний мешканець Львова упродовж 2023-2025 років задля власного збагачення переконував потерпілих через різні месенджері перерахувати гроші на підконтрольні банківські картки. Утім, взяті на себе зобов’язання він не виконував.

Наразі встановлено щонайменше 5 потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить майже 1,3 млн гривень.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання фігуранта та в його транспортних засобах. Вилучено мобільні телефони та сім-картки, комп’ютерну техніку, майже два десятка банківських карток, документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Керівнику благодійного фонду слідчі повідомили про підозру за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі за рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіціїНаціональної поліції України