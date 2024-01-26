На Львівщині лікарку затримали за підозрою в пособництві у виготовленні «липових» груп інвалідності

Працівницю одного з медичних закладів Яворівського району викрили оперативники Управління Служби безпеки України у Львівській області спільно з слідчими віддлу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що зловмисниця одержала неправомірну винагороду в сумі 1200 доларів США за сприяння у виготовленні медичної документації із внесеними неправдивими відомостями про встановлення групи інвалідності військовозобов’язаному мешканцю району.

Правоохоронці затримали лікарку в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання нею неправомірної вигоди. Під час санкціонованих обшуків у медзакладах, окрім самих грошей (неправомірної вигоди), були виявлені чорнові записи про встановлення громадянам груп інвалідності, інші речові докази, а також значні суми готівки в іноземній валюті.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 – ч.3 ст.368 (Пособництво у прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Відділ комунікації поліції Львівської області