На Львівщині медики під час виклику знайшли вбитого чоловіка та тікали від рецидивіста

На Самбірщині бригада швидкої допомоги потрапила на виклик, де рецидивіст вбив людину, помив її від крові, а потім вимагав, аби медики її реанімували.

Про екстремальний виклик розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Увечері 2 березня бригада “швидкої” у складі лікаря Ростислава Зайця, фельдшера Олега Дідича та водія Ігоря Дровняка отримала виклик про те, що людина має порушення дихання і втратила свідомість.

Коли медики прибули на місце виклику, то побачили дуже занедбаний будинок. На подвір’ї лежала порубана на шматки коза, а поруч на колоді – закривавлена сокира.

У хаті “швидку” зустрів чоловік у закривавленому одязі, який поводився агресивно та неадекватно. Пізніше з’ясувалося, що це – колишній засуджений. Він сказав, що на ліжку лежить хворий і закликав лікарів йому допомогти.

Медики відразу звернули увагу, що тіло “хворого” покрите синцями, особливо руки – ніби він від когось відбивався.

“На голові – проникаюча рана лобної ділянки. Тіло холодне – судячи з усього, з моменту смерті уже минув якийсь час. І немає крові. Хтось уже помив труп”, – розповідає Ростислав Заєць.

Медики сказали, що пацієнт – мертвий і зібралися йти. Однак неадекватний чоловік почав кричати і погрожувати медичній бригаді. На столі лежали ножі та сокира, тому медикам довелося діяти оперативно.

Вони сказали, що заберуть постраждалого у лікарню і врятують. Потім поклали тіло на ноші, і всі разом сіли в машину.

Чоловік якийсь час гнався за медиками та бив кулаком в автівку.

Тільки від’їхавши 300 метрів працівники екстреної служби зрозуміли, що врятувалися. Вони подзвонили у поліцію, дочекалися правоохоронців і разом з ними повернулися на місце події.

“Там уже проводився огляд, опис всього, що відбувалося, приїзд криміналістів зі Львова. Словом, адреналін ще той, на підстанцію повернулися посеред ночі. Трилер, а не виклик”, – говорить лікар.

Як повідомили у поліції, чоловіки були сусідами і мешкали в одному будинку. Слідчі встановили, що в день вбивства між чоловіками стався побутовий конфлікт.

Один з сусідів, знаходячись у нетверезому стані, кілька разів вдарив іншого металевою сапою по голові та іншим ділянкам тіла.

У 50-річного потерпілого виявили перелом черепа та множинні гематоми.

Підозрюваного у вбивстві затримали. Його звинувачують в умисному вбивстві, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. // Varta 1