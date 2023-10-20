На Львівщині підприємця підозрюють у розтраті ₴850 тисяч бюджетних коштів

Гроші, які підозрюваний – директор ТзОВ, безпідставно переказав на рахунок фізичної особи, були частиною фінансової допомоги, яку держава виділила для забезпечення потреб біженців з тих регіонів України, де тривають бойові дії.

Як встановили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, керівник підприємства отримав від Міністерства соціальної політики України бюджетні кошти у сумі майже 9 мільйонів гривень, виділені за його пропозиціями в рамках державної програми для забезпечення потреб цивільного населення в умовах воєнного стану.

Проте, замість того щоб витратити ці кошти за призначенням у повному обсязі, зловмисник безпідставно переказав 850 тисяч гривень фізичній особі, заподіявши таким чином державному бюджету збитків на вказану суму.

Правоохоронці повідомили керівнику підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області