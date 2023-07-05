На Львівщині поліцейські розкрили вбивство неповнолітньої дівчини 9-річної давності

До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою. Завдяки проведеним слідчо-оперативним заходам правоохоронцям вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність раніше судимого чоловіка до злочину.

Подія сталася у серпні 2014 року: тоді 38-річний мешканець Стрия задушив 17-річну дівчину. Для того, щоб приховати сліди злочину, закопав тіло неповнолітньої у лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.

Оперативникам управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчим слідчого управління обласної поліції вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність раніше судимого чоловіка до вбивства 9-річної давнини. На підставі отриманих доказів чоловікові повідомили про підозру за умисне вбивство.

Наразі за погодженням із Львівською обласною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обвинувачений знаходиться під вартою.

Наступні 15 років 46-річний обвинувачений може провести за ґратами.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України