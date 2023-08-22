На Львівщині поліцейські встановили особу водія, який скоїв наїзд на 14-річну дівчинку та втік з місця подіїї

За скоєне водію-втікачу загрожує покарання – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

21 серпня близько 19.10 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка у селі Завадів Львівського району невідомий водій, керуючи автомобілем «Субару», скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка стояла на узбіччі дороги, після чого втік з місця події. В подальшому медики діагностували у потерпілої перелом ноги.

До встановлення особи водія-втікача та розшуку автомобіля, яким було скоєно наїзд, були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Львівського районного управління поліції №1.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення ДТП причетний 65-річний місцевий мешканець. Його автомобіль «Субару» з характерними пошкодженнями поліцейські вилучили на арештмайданчик.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області