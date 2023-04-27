на львівщині поліцейські викрили зловмисника, який видурював у людей гроші, перебуваючи за ґратами

Як встановили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно із співробітниками оперативного відділу ДУ Львівська установа виконання покарань та слідчими Львівського районного управління поліції №1, 25-річний уродженець Вінничини займався шахрайством, перебуваючи в установі виконання покарань, де за рішенням суду відбував покарання за крадіжки.

Зловмисник отримав доступ до мережі Інтернет, створив під вигаданими іменами (зокрема, й жіночими) кілька профілів в одній із соціальних мереж, де розмістив неправдиві оголошення про збір коштів нібито для лікування поранених бійців ЗСУ, а також для придбання автомобіля швидкої медичної допомоги.

Грошові кошти, які громадяни переказували на вказані в оголошеннях рахунки, він привласнював. Правоохоронці задокументували три таких епізоди.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області