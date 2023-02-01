На Львівщині поліцейські взяли під варту зловмисників, які жорстоко побили пасажира електрички

Потерпілий, мешканець Золочівського району, з важкими травмами голови перебуває у лікарні. За скоєне підозрюваним загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Як встановили правоохоронці, 26 січня близько 19.00 у тамбурі електропоїзда сполученням «Львів-Здолбунів» троє мешканців Закарпаття віком 27, 40 та 47 років під час конфлікту жорстоко побили одного з пасажирів, 38-річного жителя Золочівського району, після чого вийшли на найближчій станції та втекли. Потерпілого з важкими травмами голови було госпіталізовано.

До розшуку зловмисників були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції № 1. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападників та затримали їх в одному з сіл неподалік Львова. Молодший з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки.

28 січня слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває. За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області