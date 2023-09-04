На Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв смертельну ДТП (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 вересня близько 19.00 на автодорозі «Стрий-Івано-Франківськ» у селі Фалиш Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Форд» під керуванням 61-річного жителя міста Стрий та ВАЗ-21099, за кермом якого перебував 23-річний житель райцентру. Внаслідок зіткнення водій «дев’ятки» отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

На Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія за підозрою у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула людина

Окрім того встановлено, що водій «Форда», який також був травмований під час зіткнення, керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія за підозрою у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула людина

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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