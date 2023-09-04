На Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв смертельну ДТП (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 вересня близько 19.00 на автодорозі «Стрий-Івано-Франківськ» у селі Фалиш Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Форд» під керуванням 61-річного жителя міста Стрий та ВАЗ-21099, за кермом якого перебував 23-річний житель райцентру. Внаслідок зіткнення водій «дев’ятки» отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Окрім того встановлено, що водій «Форда», який також був травмований під час зіткнення, керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області