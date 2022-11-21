на львівщині поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві односельчанина

55-річний мешканець Золочівського району, розпиваючи спиртні напої зі знайомим, наніс йому ножові удари у шию та живіт – від отриманих травм чоловік помер на місці події. За скоєне затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

19 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в будинку одного з сіл Золочівського району помер чоловік.

За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та інші співробітники Золочівського районного відділу поліції. На місці події вони виявили тіло 38-річного місцевого мешканця зі слідами насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, до вбивства чоловіка причетний 55-річний господар помешкання. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс гостю кілька ударів ножем в ділянку шиї та живота. Від отриманих травм він помер на місці події.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області