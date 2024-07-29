На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який намагався вбити «товариша по чарці»

Як встановили правоохоронці, під час конфлікту затриманий завдав своїй жертві удару в шию гострим краєм розбитої скляної пляшки, спричинивши важкі травми і в подальшому намагався інсценувати подію як нещасний випадок. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

27 липня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про пацієнта, доставленого у важкому стані до однієї з львівських лікарень. Медики діагностували у чоловіка, зокрема, травму шиї з пошкодженням трахеї та судин.

Правоохоронці встановили особу пораненого чоловіка – ним виявився 30-річний мешканець села Шегині, Яворівського району.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції. Проведеними заходами встановлено, що 27 липня близько першої години ночі у селі Шегині між потерпілим та його 25-річний знайомим-односельчанином, з яким вони розпивали спиртне, виник конфлікт, під час якого молодший з чоловіків розбив скляну пляшку та її гострим краєм завдав старшому удар у шию, спричинивши тілесні ушкодження.

Правоохоронцям зловмисник заявив, що травми потерпілий отримав внаслідок нещасного випадку – нібито він невдало впав на розбиту пляшку. Проте, вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські встановили що відбулось насправді і затримали чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 – ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області