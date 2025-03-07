На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який поранив ножем брата

Встановлено, що між родичами виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років. Поранений перебуває в лікарні.

6 березня, близько 19.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Стрийського району поранено чоловіка.

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Стрийського районного управління поліції.

Як встановили поліцейські, того дня між 42-річним господарем помешкання та його 40-річним братом, який перебував у нього в гостях, під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого молодший завдав старшому удар ножем в область живота, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого було госпіталізовано.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області