На Львівщині поліцейські затримали зловмисника за підозрою у замаху на вбивство односельчанина

Як встановили правоохоронці, затриманий кілька разів вдарив чоловіка ножем у шию та груди під час побутового конфлікту, спричинивши йому важкі травми. Зараз поранений перебуває у реанімації.

Повідомлення про 45-річного мешканця одного з сіл Яворівського району, доставленого до лікарні з ножовими пораненнями у ділянці шиї та грудної клітини, надійшло у поліцію 7 серпня.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, потерпілий перебував в гостях у свого 38-річного товариша-односельчанина. Чоловіки розпивали спиртне і близько четвертої години ночі між ними виник конфлікт, під час якого господар, маючи намір вбити гостя, завдав йому кількох ударів ножем у ділянку шиї та грудної клітини.

В подальшому медики діагностували у пораненого, зокрема, проникаюче поранення черевної порожнини з ушкодженням легені, діафрагми, печінки та проникаюче поранення серця. Зараз він перебуває у реанімації.

Проведеними заходами поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід..

Відділ комунікації поліції Львівської області