На Львівщині поліцейські затримали зловмисників, які, погрожуючи зброєю, побили двох хлопців

За скоєне мешканцям одного з сіл Стрийського району віком 17 та 18 років, підозрюваних у хуліганстві з застосуванням зброї, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

Як встановили правоохоронці, 2 листопада близько 19.30 в одному з сіл на Стрийщині двоє мешканців району віком 17 та 18 років вчинили хуліганські дії щодо двох своїх знайомих – мешканців сусіднього села.

Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вони побили потерпілих, вимагали у них грошові кошти, а також передати їм право власності на автомобіль «Ауді». При цьому молодший з нападників здійснив постріл зі зброї у повітря.

В подальшому медики діагностували у побитих хлопців, зокрема, садна та забої голови, обличчя та грудної клітини.

До розшуку зловмисників, які втекли з місця події, були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники груп реагування патрульної поліції відділення поліції №3 Стрийського районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування втікачів та затримали їх в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зброю, яку підозрювані використовували під час скоєння злочину – ймовірно, револьвер системи Флобера, поліцейські скерували на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр поліції Львівщини.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманим запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Львівської області