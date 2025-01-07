На Львівщині посадовці міськради організували систему «відкатів» за поставку оргтехніки

Йдеться про заступника міського голови та начальницю відділу однієї з міських рад області. Обом посадовцям слідчі повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, організував корупційну схему заступник міського голови. У спільники він залучив начальницю відділу однієї з міськрад області, яка відповідала за отримання коштів від підприємців.

Так, за укладення договорів з державним органом посадовці вимагали від підприємців 7 % «відкату» від суми договору на постачання оргтехніки.

Обох фігурантів правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ними чергового «траншу». Загалом задокументовано одержання зловмисниками 25 000 гривень хабарів.

Наразі слідчі повідомили посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України