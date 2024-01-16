На Львівщині правоохоронці припинили ще одну схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон
За скоєне організатору злочинної групи віком 48 років та його трьом спільникам віком 41, 42 та 64 роки, мешканцям Івано-Франківської області, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна.
Зловмисників викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління та оперативники управління карного розшуку поліції Львівщини спільно з військовослужбовцями 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Встановлено, що підозрювані фіктивно працевлаштовували «клієнтів» на фірму, яка здійснювала міжнародні перевезення, та вносили їхні дані до однієї з інформаційних систем, що дають право виїхати за межі України в умовах воєнного стану.
Грошова винагорода залежала від терміну перебування «замовника» за кордоном – до 60 діб – 500 євро, без повернення назад – 4000 євро.
Слідчі повідомили організатору та виконавцям про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet