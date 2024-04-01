На Львівщині прикордонниця за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного за кордон

Працівники ДБР у співпраці з Держприкордонслужбою затримали на Львівщині правоохоронницю, яка обіцяла за гроші переправити через кордон чоловіка призовного віку.

До службовиці за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь.

Жінка повідомила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9000 вона зможе «допомогти» організувати його переправлення.

Також вона запропонувала чоловікові підшукати ще 3-4 особи, які б хотіли разом з ним потрапити до Європи. Прикордонниця запевнила, що доправить «групу» автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині кордону.

Посадовиця призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості. Після отримання хабаря фігурантку затримали правоохоронці. Кошти вилучені.

Державне бюро розслідувань