На Львівщині припинено діяльність двох підпільних гральних закладів

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які організували роботу 2 гральних закладів без відповідних ліцензій.

Протиправну діяльність ретельно маскували: до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише визначені гравці. Вхід контролювали системою відеоспостереження.

Встановлено також, що доступ до автоматів надавався за готівку.

Під час обшуків у гральних закладах та у помешканнях фігурантів детективи вилучили готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію тощо.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203 -2 Кримінального кодексу України «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей». Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки