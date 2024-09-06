На Львівщині припинено схему махінацій з земельними діляками

Колишньому державному кадастровому реєстратору, який вносив несанкціоновані зміни до автоматизованої системи Державного земельного кадастру, корегуючи географічні координати земельних ділянок, розташованих в гірському курортному селищі, загрожує покарання – до шести років позбавлення волі.

Зловмиснника викрили слідчі відділу поліції №3 Стрийського районного управління поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Встановлено, що колишній посадовець вносив несанкціоновані зміни до автоматизованої системи Державного земельного кадастру, а саме – виправляв географічні координати земельних ділянок, розташованих у курортному селищі Славське.

Таким чином, законна власниця ділянки площею 0,5 гектара та вартістю близько 660 тисяч гривень була позбавлена можливості користуватись своєю землею, натомість на цій території у системі Державного земельного кадастру було зареєстровано п’ять нових ділянок.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області