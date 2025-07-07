На Львівщині притягнули до відповідальності батька, який посадив за кермо авто 8-річну доньку

Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 42500 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Вчора, 7 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому чоловік дозволив кермувати малолітній дівчинці.

Співробітники відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний мешканець Львівського району. За кермом автомобіля перебувала його восьмирічна донька.

Як встановили правоохоронці, чоловік вже не вперше садив за кермо свою малолітню дитину, знімав це на відео та публікував у соціальних мережах.

Поліцейські на правопорушника склали адміністративні протоколи за ч.2 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та ч.5 ст.126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Львівської області