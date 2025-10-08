На Львівщині шахраї ошукали клієнтів банку на суму понад ₴800 тисяч

Встановлено, що фігуранти телефонували до клієнтів банку, представлялись співробітниками служби безпеки уcтанови та обманним шляхом переконували переказати кошти зі своїх рахунків на інші, нібито «безпечні», а насправді – підконтрольні їм рахунки. В подальшому зловмисники ці кошти привласнювали та розподіляли між собою.

У такий спосіб фігуранти ошукали 20 клієнтів фінансової установи, заволодівши грошовими коштами на загальну суму більше 800 тисяч гривень.

До складу злочинної групи входило троє осіб – 31-річний організатор та двоє виконавиць віком 29 та 32 роки, усі мешканці Львівщини. Вони мали чітко розподілені обов’язки, дотримувались правил конспірації, часто змінювали орендовані квартири та номери мобільних телефонів, які використовували для протиправної діяльності.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у них: засоби зв’язку, чорнові записи, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази їх причетності до протиправної діяльності.

Зловмисників викрили слідчі Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та за сприяння співробітників служби безпеки АТ КБ «Приватбанк».

Фігурантам повідомлено про підозри: організатору – у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, виконавицям – у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Відділ комунікації поліції Львівської області