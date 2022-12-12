На Львівщині шахраї збирають кошти «для військових» від імені ОВА
Жителів Львівської області, зокрема підприємців, попередили про новий вид шахрайства. Зловмисники від імені обласної військової адміністрації “збирають” матеріальну допомогу для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
“У таких листах, які надсилають нібито від Львівської ОВА та нібито з моїм підписом, йдеться, що ми збираємо матеріальну допомогу нашим захисникам. Офіційно заявляю : ні я, ні Львівська ОВА, жоден працівник адміністрації такого збору не проводимо”, – зазначив. він.
Козицький закликав громадян вивчати зміст листів. І у разі отримання подібних “пропозицій” одразу звертатися до поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з’явилися зловмисники, які під виглядом чат-ботів енергетичної компанії YASNO намагаються отримати доступ до Telegram-акаунтів користувачів.