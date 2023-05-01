На Львівщині судитимуть директора держпідприємства, який вимагав ₴1 млн. хабаря

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений вимагав від підприємця 1 млн грн хабара за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.

У разі відмови заплатити йому «відкат», директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору і відпуску товарів зі складу, які потерпілий вже розмитнив.

Службовця затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 тис грн.

Наразі чоловіка відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури