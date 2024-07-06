На Львівщині судитимуть колишнього сільського голову, який підробив заповіт та заволодів земельним паєм

Вартість паю, яким заволодів обвинувачений, становить близько 900 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує покарання – до шести років позбавлення волі.

Зловмисника викрили співробітники Золочівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у 2020 році обвинувачений, який на той час обіймав посаду голови однієї з сільських рад у Золочівському районі, підробив заповіт від імені своєї померлої односельчанки, в якому зазначив, що жінка нібито заповіла йому все своє майно. Зокрема, у підробленому документі йшлось про земельний пай площею 1,74 гектари.

В подальшому, користуючись службовим становищем, сільський голова засвідчив цей неправдивий документ, прийняв спадщину, вступив в управління майном та вчинив інші юридичні дії, заволодівши у такий спосіб вказаним земельним паєм, ватрість якого становить близько 900 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ комунікації поліції Львівської області