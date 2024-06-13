На Львівщині судитимуть начальницю сільського відділення пошти, обвинувачену у привласненні коштів

Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, 47-річна мешканка одного з сіл Золочівського району, начальниця відділення поштового зв’язку, привласнила кошти більше ніж 30 громадян на загальну суму понад 120 тисяч гривень.

Зловмисниця отримувала від листонош грошові кошти, які ті отримували готівкою від мешканців села в якості оплати за комунальні послуги, електроенергію, газопостачання та інші послуги.

Однак, отримані готівкові кошти начальниця не оприбутковувала в касу, а привласнювала і в подальшому витрачала на власні потреби.

Поліцейські задокументували більше тридцяти подібних випадків, внаслідок чого громадянам було завдано матеріальної шкоди на загальну суму більше 120 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області