На Львівщині судитимуть обвинуваченого у вбивстві подружжя односельчан

В одному з сіл Стрийського району фігурант вбив своїх односельчан – чоловіка і дружину, під час побутового конфлікту. Максимальне покарання, що йому загрожує – довічне позбавлення волі.

Вбивства були скоєні ввечері 27 жовтня 2024 року в одному з сіл Стрийського району. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 69-річний місцевий мешканець під час конфлікту завдав чисельних ударів ножем своїм односельчанам – 67-річному власнику домогосподарства та його 64-річній дружині, спричинивши їм смертельні ушкодження. Після цього він втік з місця події.

До розкриття злочину та затримання підозрюваного були задіяні оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими, криміналістами та співробітниками інших служб відділення поліції №1 Стрийського районного управління поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Львівської області