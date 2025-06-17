На Львівщині судитимуть власника туристичного товариства, на канатній дорозі якого травмувалася туристка

Підйомник, з крісла якого випала жінка, продовжували експлуатувати попри заборону суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 67-річний директор товариства з обмеженою відповідальністю не виконав рішення суду, який у 2020 році заборонив експлуатувати пасажирську підвісну канатну дорогу на горі Погар Стрийського району, поки не будуть усунені порушення, виявлені Головним управління Держпраці.

Зокрема, у товариства був відсутній паспорт, настанова з експлуатації та виконавча документація із монтажу підвісної дороги, не проводилися технічні огляди. А також не було дозволу на експлуатацію вказаного об’єкта, канатна дорога не була поставлена на облік, а її пуск в роботу відбувся без проведеної посадовими особами Держпраці перевірки. Ці порушення створювали загрозу життю та здоров’ю туристів.

Однак, незважаючи на заборону, обвинувачений відновив роботу підйомника. У січні цього року це призвело до травмування туристки, яка випала з крісла підйомника на канатній дорозі висотою понад сім метрів. Внаслідок падіння вона отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, досудове розслідування, відкрите за ч.2 ст.382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України, завершили. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області