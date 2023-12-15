На Львівщині судитимуть водія, який переобладнав мікроавтобус и намагався переправити «ухилянтів» через кордон

Зловмисника викрили оперативники Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з слідчими Яворівського районного відділу поліції та військовослужбовцями Львівського прикордонного загону, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 45-річний мешканець Дніпропетровської області взявся незаконно переправити двох військовозобов’язаних чоловіків, мешканців Сумської області, за межі України.

Для цього він використовував спеціально переобладнаний мікроавтобус «Фольксваген Крафтер», де організував місце схову між пасажирським та багажним відділеннями.

22 жовтня він з двома «ухилянтами», які перебували у схованці, приїхав на міжнародний пункт пропуску, розташований на території Яворівського району Львівської області, де намагався перетнути державний кордон України з Республікою Польща. Проте, під час проходження контролю прикордонники виявили чоловіків, які ховались у бусі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Спеціально переобладнаний мікроавтобус «Фольксваген Крафтер», у якому зловмисник намагався незаконно перевезти чоловіків у Республіку Польща, правоохоронці вилучили.

Відділ комунікації поліції Львівської області