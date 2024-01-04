На Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вбивстві своєї дружини

Встановлено, що чоловік завдав дружині удару по голові під час побутового конфлікту та не повідомляв про її смерть, доки тіло не виявила їх донька, яка через два дні після вбивства зайшла відвідати батьків.

Як встановили співробітники відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, 10 жовтня між 64-річним чоловіком та його 61-річною дружиною, мешканцями одного з сіл Стрийського району, виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удару у ділянку голови, спричинивши травми, від яких та померла на місці події.

Проте, зловмисник не повідомив про смерть дружини ні правоохоронців, ні медиків. Аж за два дні, 12 жовтня, відвідати батьків зайшла їх донька, яка, побачивши неживу матір на підлозі, зателефонувала на оперативну лінію 102.

Досудове розслідування, відкрите за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області