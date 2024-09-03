На Львівщині судитимуть зловмисника, який стріляв у людей та поранив односельця
Поліцейські вилучили зброю та затримали «стрільця». За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – до семи років позбавлення волі.
Як повідомлялося раніше, оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими Яворівського районного відділу поліції встановили особу зловмисника, 56-річного жителя Яворівського району. Він 7 липня, близько 01.30, вийшов зі свого будинку та здійснив шість пострілів із пристрою для відстрілу гумових куль «ПМР» у напрямку групи осіб, які, на його думку, порушували режим тиші. При цьому обвинувачений спричинив одному з них тілесні ушкодження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet