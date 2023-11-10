На Львівщині судитимуть зловмисника, який жорстоко побив співробітницю

За скоєне 43-річному мешканцю одного з сіл Стрийського району, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно із слідчими та дізнавачами Стрийського районного управління поліції, 6 липня близько 16:30 в цеху одного з підприємств, розташованого у місті Жидачів, між зловмисником та працівницею підприємства, 53-річною місцевою мешканкою, виникла суперечка, яка переросла у конфлікт. Тоді чоловік завдав жінці кількох ударів металевою трубою в різні ділянки тіла, спричинивши тяжкі травми.

В подальшому медики діагностували у потерпілої, зокрема, розрив селезінки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Львівської області