На Львівщині судитимуть зловмисників, які незаконно використовували чужу технологію виготовлення вентиляційного устаткування

Через їхні злочинні дії правовласнику патента було завдано матеріальних збитків на суму понад 10 мільйонів 250 тисяч гривень.

Організовану групу осіб, які незаконне виробляли та збували системи вентиляції, не маючи права на використання патенту, викрили оперативники відділу захисту інтересів суспільства та держави спільно зі слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 43-річний підприємець, мешканець Львова, отримав доступ до розробок систем вентиляції та клієнтської бази одного з ТзОВ, яке спеціалізується на виробництві холодильного та вентиляційного обладнання.

У подальшому зловмисник, не маючи права на використання патенту, який належить іншій юридичній особі, разом із спільниками, 28-річною мешканкою Яворівського району та 43-річним мешканцем Червоноградського району, організував незаконну схему виготовлення і реалізації систем вентиляційного устаткування з рекуперацією тепла на території Львівської області та за кордоном.

Таким чином було порушено право інтелектуальної власності на використання патенту, а правовласнику було завдано матеріальних збитків на суму понад 10 мільйонів 250 тисяч гривень.

Організована група реалізовувала свій злочинний план протягом 2021-2022 років – правоохоронці викрили зловмисників під час чергової незаконної реалізації продукції.

Господарський суд Львівської області, яким було встановлено неправомірність використання корисної моделі за патентом, що належить іншому правовласнику, виніс рішення про вилучення з обороту незаконно виготовлених виробів, а також заборону подальшого виготовлення та реалізації. Проте незважаючи на це, організована група продовжила свою злочинну діяльність.

Слідчі повідомили організатору групи у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3. ст.27 – ч.3 ст.177 (Організація незаконного використання корисної моделі, порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, вчинені організованою групою, повторно, у значному розмірі та у великому розмірі) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.382 (Невиконання судового рішення, вчинене службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 – ч.3 ст.177 (Пособництво у незаконному використанні корисної моделі, порушенні прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, вчинені організованою групою, повторно, у значному розмірі та у великому розмірі) повідомлено двом іншим учасникам організованої групи.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області