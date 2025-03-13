На Львівщині троє правоохоронців вимагали 30 тисяч доларів за закриття сфабрикованого провадження

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ексспівробітника антикорупційного управління ДПС у Львівській області та двох правоохоронців, які задля наживи сфабрикували корупційну справу щодо завідувачки інсультного відділення обласного госпіталю ветеранів та репресованих.

Обвинувальний акт направлено до суду.

ДБР викрило фігурантів у жовтні минулого року.

За даними слідства правоохоронці вирішили «викрити» лікарку, яка нібито вимагає від пацієнтів гроші за можливість лікуватися у своєму закладі. До викриття залучили знайомого військовослужбовця.

Його забезпечили технікою для таємного запису розмов та провели відповідний інструктаж. Чоловік мав пройти обстеження, лікування та отримати медичну виписку, яка буде підставою для продовження дії довідки МСЕК про встановлення інвалідності. Згідно з настановами, пацієнт кілька разів просив лікарку назвати суму хабаря за надання послуг. Коли ж та відмовилася назвати суми, він просто залишив гроші у її кабінеті.

Згодом з завідувачкою зустрівся податківець і повідомив, що має інформацію про нібито розслідування правоохоронцями її корупційних дій і запропонував за 30 тисяч доларів США домовитися про закриття кримінального провадження. Отримані кошти спільники планували розділити між собою.

Трьох фігурантів обвинувачують у провокації підкупу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 370 КК України).

Податківця обвинувачують ще й у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За клопотанням ДБР суд обрав запобіжні заходи для усіх фігурантів – заставу 180 тис. грн для обох правоохоронців та тримання під вартою з можливістю внесення 1,1 млн грн застави для податківця. Останній застави не сплатив і досі перебуває в СІЗО. Його, а також ще одного фігуранта звільнено з роботи. Третій спільник переведений в інший підрозділ на нижчу посаду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань